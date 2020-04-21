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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Нотариальным конторам в Москве разрешили работать во время режима повышенной готовности

В рамках режима повышенной готовности продолжающие работу компании должны перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вывел нотариальные конторы из списка организаций, чья работа должна быть приостановлена до конца апреля из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ градоначальника опубликован во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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В перечень отраслей и сфер, работа предприятий которых ограничивается в связи с режимом повышенной готовности, вносится формулировка "за исключением нотариальной деятельности", следует из документа.

Режим повышенной готовности в Москве предписывает, в частности, соблюдение самоизоляции гражданами всех возрастов, а также приостановку работы большинства предприятий и организаций столицы. Продолжающие работу компании должны перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу, а также соблюдать целый ряд мер предосторожности.

В новость были внесены изменения (14:47 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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