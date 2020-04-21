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Число заболевших ОРВИ и гриппом в Москве снизилось в 2,5 раза за месяц

Показатели заболеваемости регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ) в середине апреля ниже эпидемиологического порога в Москве, число заболевших снизилось за месяц в 2,5 раза. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 16 неделе 2020 года (с 13 по 19 апреля) спокойная, число заболевших в городе еженедельно уменьшается: за последние четыре недели число заболевших уменьшилось в 2,5 раза. Показатели заболеваемости, как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин", - говорится в сообщении.

По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ в городе на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (РС-вирусов и аденовирусов).

В предэпидемический период текущего эпидсезона гриппа и ОРВИ за счет всех источников финансирования привито более 7,48 млн человек, в том числе более 1,16 млн детей. Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города.

"Одной из эффективных мер профилактики гриппа и ОРВИ является недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые могут быть источниками инфекции для окружающих. Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных "утренних фильтров" при приеме детей", - добавляется в материале.

Отмечается, что меры ограничения в виде разделения потоков больных и здоровых пациентов позволил снизить риск распространения инфекций среди населения.

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