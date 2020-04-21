Собянин и Садовничий открыли коронавирусный стационар на базе университетской клиники МГУ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий во вторник открыли коронавирусный стационар на базе университетской клиники - Медицинского научно-образовательного центра МГУ на Ломоносовском проспекте.

"Мы две недели тому назад созвонились с Виктором Антоновичем и договорились о том, что МГУ поможет в борьбе с коронавирусом. МГУ всегда был на передовой, когда возникали какие-то проблемы и в стране, и в городе", - сказал Собянин журналистам после осмотра стационара.

Мэр поблагодарил ректора МГУ. "Это одна из лучших клиник Москвы. Мы вместе с Виктором Антоновичем обеспечивали ее технологическим оборудованием", - сказал Собянин. Он выразил надежду, что медицинский факультет МГУ, ординаторы, профессура помогут в борьбе с коронавирусом.

Ректор МГУ сообщил мэру, что это одна из лучших клиник в стране. "Здесь весь комплекс: и поликлиника, и научный институт, и гостиница. И все сейчас это, Сергей Семенович, согласно нашему обещанию, переоборудовано в клинику для приема больных. Мы считали большой честью помочь вам, городу, стране", - добавил Садовничий.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что коронавирусный стационар МГУ - 44-й в числе федеральных, городских и частных клиник, включившихся в борьбу с коронавирусом.

Медцентр расположен в современном корпусе 2013 года постройки. В результате перепрофилирования в клинике развернуто 100 коронавирусных коек и 24 койки реанимации. Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, включая два КТ, один МРТ, 16 аппаратов ИВЛ и 22 наркозно-дыхательных аппарата. В штате клиники 62 врача, 58 медицинских сестер и 25 сотрудников младшего медицинского персонала. Первых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию медицинский центр МГУ примет уже во вторник.