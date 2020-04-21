Более 3 млн автомобилистов в Москве уже привязали номера машин к цифровому пропуску

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 3 млн человек привязали номера машин к цифровому пропуску для передвижения по столице. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"3,1 млн автомобилистов привязали государственные номера своих автомобилей к цифровому пропуску для передвижения по Москве. Тем не менее еще осталось сотни тысяч автомобилистов, которые передвигаются по Москве, но не привязали номера автомобилей к цифровому пропуску - им рекомендуют это сделать как можно быстрей", - сказали в пресс-службе ЦОДД.

"С 22 апреля начинается автоматическая проверка цифровых пропусков. Это значит, что дорожные камеры начнут штрафовать те автомобили, номера которых не включены в цифровой пропуск. Мы настоятельно просим всех автомобилистов обязательно проверять свои пропуска перед каждой поездкой и привязать машины к нему", - напомнили в пресс-службе департамента.

Действует ли пропуск и привязан ли к нему номер машины, можно проверить на сайте nedoma.mos.ru. Если пропуск действителен, регистрационный номер автомобиля привязан, то также нужно проверить, внесен ли автомобиль в базу на сайте московских властей: https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/. Подробная инструкция опубликована на Едином транспортном портале по адресу: https://i.transport.mos.ru/auto.