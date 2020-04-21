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Пандемия коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре рассказали правила и условия дезинфекции квартир после коронавируса

В ведомстве отметили, что работы проводятся бесплатно

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты проводят в Москве дезинфекцию квартир, жильцы которых госпитализированы с коронавирусом, бесплатно. Проживающие там могут отказаться от процедуры, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Кроме текущей дезинфекции, по указанию Управления Роспотребнадзора по городу Москве, в случае госпитализации больного с коронавирусной инфекцией в квартире проводятся работы по заключительной дезинфекции. Указанные работы проводятся бесплатно специалистами государственного унитарного предприятия "Московский городской центр дезинфекции" и его филиалов в административных округах", - говорится в сообщении.

Информация о квартирах поступает не от заболевшего и членов его семьи, а от скорой помощи и через автоматизированную систему регистрации инфекционных заболеваний. Специалисты выезжают в квартиру после предварительного согласования с жителями по телефону.

"Если в квартиру позвонили люди в спецодежде, то рекомендуется попросить их предъявить документы, подтверждающие их принадлежность к дезинфекционной службе. Сотрудники дезинфекционной службы могут заходить в квартиры граждан только с их согласия по предъявлении служебного удостоверения", - добавили в Роспотребнадзоре.

В ходе процедуры в квартире дезинфицируют двери, стены, пол, по возможности все предметы обихода: посуда, белье, игрушки и прочее. Вещи протирают, орошают или замачивают. В подъезде обеззараживается входная группа, почтовые ящики, лифты, лестницы, двери квартир и другие поверхности. В дальнейшем обработка проводится до завершения двухнедельного карантина, в квартирах этим занимаются жильцы, а в местах общего пользования - управляющие компании.

В случае если заразившийся имеет легкую форму заболевания и его не госпитализировали, уборка квартиры должна проводится ежедневно самим заболевшим или его родственниками с использованием бытовых моющих средств с дезинфицирующим эффектом. Не реже четырех раз в день рекомендуется проветривать помещения квартиры, в том числе после проведения уборки, добавили в ведомстве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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