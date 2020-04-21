Резидент столичной ОЭЗ перепрофилировал производство на пошив защитных костюмов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - компания "Ортомода" - перевела производственные мощности на пошив индивидуальных средств защиты на фоне борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На данный момент компания "Ортомода" выполняет первый оптовый заказ на 1 тыс. костюмов из непромокаемой защитной ткани, параллельно ведутся переговоры с другими заинтересованными компаниями, определяется техническое задание", - говорится в сообщении.

Компания выделила на производство защитных костюмов один швейный цех, для увеличения производительности работа организована в две смены.

"На сегодня в Москве уже шесть предприятий легкой промышленности переориентировали свое производство на пошив защитной одежды. Такие решения были приняты благодаря совместной работе бизнеса и департамента инвестиционной и промышленной политики города. До сентября компании поставят в медицинские учреждения около 4,5 млн халатов и 1,5 млн бахил", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Компания "Ортомода" с 2001 года занимается разработкой и производством ортопедической обуви. С 2009 года производит специальную (адаптивную) одежду для людей с инвалидностью. В 2017 году "Ортомода" запустила инновационное производство ортопедической обуви на территории ОЭЗ "Технополис "Москва".