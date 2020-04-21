В Москве позволят грузовикам ездить ночью без цифрового пропуска

"Если... оформлен пропуск для передвижения по Москве с 06:00 до 22:00 по ТТК и территории внутри кольца грузового транспорта грузоподъемностью более 1 тонны и по МКАД и внутри МКАД - грузовиков разрешенной максимальной массой более 12 тонн, то в дневное время дополнительный пропуск не потребуется", - пояснили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Цифровой пропуск не понадобится для передвижения по Москве на грузовом транспорте с 22:00 до 06:00, следует из опубликованного во вторник указа мэра столицы Сергея Собянина. Однако такие пропуска не понадобятся и для грузовиков, которые въезжают в город днем по ранее полученным обычным разрешениям.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Такие пропуска оформлялись и до введения режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, добавили в ЦОДД. Что касается передвижения ночью, с 22:00 до 06:00, оно для грузовиков было и остается свободным.

Ранее Собянин заявил, что пропускной режим, действующий в Москве с 15 апреля, не распространяется на грузовые автоперевозки - они регулируются ранее введенными стандартными разрешениями и пропусками. Как отмечал мэр, эта норма "гарантирует стабильность снабжения города продовольствием, медикаментами и другими необходимыми товарами и материалами".

В приложении к указу мэра от 11 апреля 2020 года, которым была введена пропускная система, подчеркивалось, что граждане могут передвигаться на грузовом транспорте, если имеют соответствующее разрешение. Получать для этого цифровой пропуск им необязательно.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте обязательно наличие специального цифрового пропуска. С 22 апреля соблюдение этой нормы будет контролироваться автоматически, в том числе с помощью дорожных камер.