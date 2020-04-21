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Угроза взрыва в онкоцентре и четырех больницах в Москве не подтвердилась

Взрывных устройств в зданиях не обнаружили

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в зданиях онкологического научного центра и четырех больниц в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Все здания проверены, никаких взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Во вторник неизвестные сообщили об угрозе взрыва в онкоцентре на Каширском шоссе, стоматологической клинике на Нижней Первомайской улице и еще трех больницах. 8 и 17 апреля в Москве проверялись еще пять больниц из-за угрозы взрыва. Сообщения также оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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