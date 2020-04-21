Эксперты: радиационная безопасность в Москве обеспечена на высоком уровне

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Радиационная безопасность в Москве обеспечена на высоком уровне. Жители города защищены от потенциального вредного влияния источников ионизирующего излучения, отмечается в подготовленном специалистами Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ) исследовании, которое опубликовано как препринт на сайте ИБРАЭ во вторник.

"В настоящее время радиационная безопасность москвичей обеспечена на уровне, который с большим запасом гарантирует защиту здоровья от вредного влияния техногенных источников ионизирующего излучения. Участки радиоактивного загрязнения (далее УРЗ), которые продолжают регистрировать в городе, не оказывают влияния на радиационную безопасность населения в силу того, что они очень ограничены по площади, а уровни радиационного загрязнения невелики", - говорится в документе.

В документе отмечается, что в настоящее время в Москве действуют шесть стационарных постов радиационного контроля, регулярная режимная сеть радиационного контроля из 134 пунктов в старых границах Москвы и временная сеть на территории 21 населенного пункта в ТиНАО.

Также существуют 87 пунктов радиационного контроля на режимных створах прудов, озер и малых рек водного бассейна города и 59 пунктов на режимных створах Москвы-реки, 85 пунктов системы контроля радиационной обстановки, которые в автоматизированном режиме круглосуточно измеряют мощность дозы гамма-излучения на магистралях, крупных предприятиях, в местах большого скопления людей во всех административных округах города. Используются мобильные средства радиационного контроля на территории города и контролируемых участках судоходных акваторий города Москвы и аккредитованная лаборатория радиационного контроля для комплексных аналитических работ.

ИБРАЭ РАН - ведущий российский научный центр по изучению проблем обеспечения безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов. Был создан в 1988 году для изучения последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за десятилетия работы превратился в один из самых известных в мире научных центров в атомной отрасли.