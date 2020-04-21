Суд Москвы получил еще три административных дела за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Головинский суд Москвы получили еще три административных протокола за нарушение гражданами самоизоляции. Это следует из базы судов общей юрисдикции.

20 апреля в суде зарегистрированы три материала по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Дата рассмотрения протоколов пока не назначена.

По данной статье судами столицы оштрафованы уже 36 граждан, с каждого взыскано по 15 тыс. рублей.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина введен режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.