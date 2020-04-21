Оформление ритуальных услуг в Москве перевели в дистанционный формат

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Похоронные агенты в Москве работают в бесконтактном формате в период режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В рамках принятых правительством Москвы мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ГБУ "Ритуал" обеспечивает возможность дистанционного получения ритуальных агентских услуг. Это позволяет минимизировать контакты заказчиков с ритуальными агентами", - сообщили в пресс-службе.

Воспользоваться дистанционными услугами ритуальных агентов можно по телефону центральной диспетчерской службы учреждения +7 (499) 610-00-00. Агент свяжется с заказчиком по телефону и проговорит все детали организации похорон. При помощи мессенджеров ритуальный агент направит заказчику каталог продукции и перечень предлагаемых услуг.

"Личный контакт заказчика с ритуальным агентом происходит только при передаче паспорта умершего. При получении документов все агенты ГБУ "Ритуал" в обязательном порядке используют индивидуальные средства защиты, включая спецодежду и респиратор", - уточнили в пресс-службе.

О ситуации

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

9 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что московские кладбища закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса и, в частности, на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу.

Затем мэр подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Как уточнили ТАСС в ГБУ "Ритуал", к обычному порядку работы кладбища вернутся после окончания режима самоизоляции. До тех пор гражданам предлагается воспользоваться дистанционными услугами, которые предлагаются москвичам. Эти услуги касаются ухода за могилами, возложения цветов, установки памятников и прочего.