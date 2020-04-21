{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Оформление ритуальных услуг в Москве перевели в дистанционный формат

В ГБУ "Ритуал" отметили, что личный контакт заказчика с ритуальным агентом происходит только при передаче паспорта умершего

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Похоронные агенты в Москве работают в бесконтактном формате в период режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В рамках принятых правительством Москвы мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ГБУ "Ритуал" обеспечивает возможность дистанционного получения ритуальных агентских услуг. Это позволяет минимизировать контакты заказчиков с ритуальными агентами", - сообщили в пресс-службе.

Воспользоваться дистанционными услугами ритуальных агентов можно по телефону центральной диспетчерской службы учреждения +7 (499) 610-00-00. Агент свяжется с заказчиком по телефону и проговорит все детали организации похорон. При помощи мессенджеров ритуальный агент направит заказчику каталог продукции и перечень предлагаемых услуг.

"Личный контакт заказчика с ритуальным агентом происходит только при передаче паспорта умершего. При получении документов все агенты ГБУ "Ритуал" в обязательном порядке используют индивидуальные средства защиты, включая спецодежду и респиратор", - уточнили в пресс-службе.

О ситуации

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

9 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что московские кладбища закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса и, в частности, на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу.

Затем мэр подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Как уточнили ТАСС в ГБУ "Ритуал", к обычному порядку работы кладбища вернутся после окончания режима самоизоляции. До тех пор гражданам предлагается воспользоваться дистанционными услугами, которые предлагаются москвичам. Эти услуги касаются ухода за могилами, возложения цветов, установки памятников и прочего.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
ЦОДД Москвы выявил 21 апреля около 250 тыс. водителей без цифровых пропусков
Им отправят напоминания о необходимости получения пропусков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС