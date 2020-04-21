Оформленные на одно лицо лишние пропуска для поездок по Москве будут аннулированы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Лишние цифровые пропуска для передвижения по Москве, оформленные одним человеком на свое имя, будут в дальнейшем аннулированы. Об этом сообщили во вторник в официальном Telegram-канале оперативного штаба по коронавирусу в столице.

"На текущий момент все пропуска, оформленные в соответствии с указом мэра Москвы № 43-УМ и не содержащие некорректных данных, действительны. Однако в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют, и останется один действующий пропуск. Сообщение об этом придет на номер телефона или e-mail, указанный при оформлении пропуска", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе напомнили, что цифровые пропуска выдаются сразу после заполнения формы, но в дальнейшем каждая заявка проверяется. В частности, аннулируются пропуска с явными ошибками - например, если в фамилии, имени или отчестве обнаруживаются цифры.

Кроме того, ИНН работодателя, который указывается в рабочем пропуске, проверяется по базам Федеральной налоговой службы, а ИНН физического лица - по реестрам индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Аннулирован будет пропуск человека, который находится в списках граждан, обязанных соблюдать режим полной самоизоляции, - например, пациентов с коронавирусом и контактировавших с ним лиц.

Проходят и выборочные проверки - так, может быть отозван пропуск для посещения медицинской организации, если у его владельца не подтвердится запись к врачу, предупредили в штабе.

"Если пропуск аннулирован, необходимо оформить новый. При подаче заявки внимательно проверьте все данные, которые указываете в форме: верно ли указаны ФИО, паспортные данные и ИНН. Если вы оформляете пропуск по СМС, еще раз проверьте, правильно ли использован шаблон", - добавили в штабе.

О пропусках

С 15 апреля в Москве из-за распространения коронавируса действует пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Горожане могут оформить рабочий пропуск, действительный до конца месяца, либо разовый пропуск для поездок к врачу или по личным обстоятельствам.

С 22 апреля соблюдение пропускного режима будет контролироваться автоматически, в том числе с помощью дорожных камер. Для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только проездные либо социальные карты жителя Москвы или Московской области, которые должны быть указаны при оформлении пропуска. При этом данные своего автомобиля или проездного необходимо указать как минимум за пять часов до поездки.