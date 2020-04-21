Депздрав Москвы сообщил, что военному с коронавирусом окажут помощь в клинике Минобороны

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Военнослужащему, который обратился к медикам в Москве из-за симптомов коронавируса, окажут помощь в ведомственной поликлинике Минобороны РФ, родственников пациента обслужат врачи поликлиники №109 по участково-территориальному принципу. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее в ряде соцсетей распространилась информация, что 43-летнего москвича с симптомами коронавируса и его родственников, которые проживают в доме-новостройке, якобы отказываются принимать близлежащие поликлиники, так как дом еще не успели прикрепить к медучреждениям. Пациенту пришлось делать тест в ведомственной поликлинике, заболевание у него подтвердилось.

"По факту сообщений в социальных сетях Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что информация изложена некорректно. Пациент, о котором идет речь в материале, является военнослужащим. В связи с этим он получает помощь в медицинском учреждении, подведомственном Министерству обороны", - сказали в департаменте.

Членам его семьи будет оказана медицинская помощь сотрудниками поликлиники №109. "Хотелось бы отметить, что вызов на дом осуществляется по участково-территориальному принципу. Дома, находящиеся по адресу 2-й Грайвороновский проезд, относятся к территории обслуживания поликлиники №109, а не к диагностическому центру №3, куда изначально звонили пациенты", - добавили в департаменте.

С женой заболевшего уже связался представитель амбулатории. В ближайшее время к ним придет врач для взятия анализов на коронавирусную инфекцию и осмотра.