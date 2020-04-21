Более 500 столичных полицейских находятся на самоизоляции из-за коронавируса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 500 работников столичной полиции вынуждены находиться на самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

"По моим данным, около 20 человек заболели этой инфекцией и еще 500 человек находятся на самоизоляции в связи с болезнью их близких. Также если полицейский заболел, то у него находятся на изоляции его семья и ближайшее окружение", - сказал Пашкин.

Ранее ТАСС направлял запрос в МВД с просьбой уточнить информацию о количестве сотрудников, больных коронавирусной инфекцией, но ответа пока не получил.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.