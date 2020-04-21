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Синоптики назвали причину холодной погоды в Москве

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на погоду в столице в настоящее время одновременно влияют циклон и антициклон

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Причиной холодной погоды в Москве является одновременное влияние циклона и антициклона. Столица оказалась в зоне сходимости холодных воздушных масс сразу с двух направлений, объяснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С запада от Европейской части России расположен хорошо выраженный и мощный антициклон. Его центр над Скандинавией, а к востоку, над Новой Землей, расположен глубокий циклон <...> В такой ситуации, когда по восточной периферии антициклона и по западной периферии циклона с большой скоростью передвигаются воздушные массы с севера, наблюдается зона конвергенции, сходимости [холодных воздушных масс]", - пояснил метеоролог.

Вильфанд отметил, что антициклон и циклон по своей природе противоположны, и между ними существует большая разница в давлениях. В ситуации борьбы циклона и антициклона холодные воздушные массы передвигаются настолько быстро, что солнце не успевает их прогревать. "Это приводит, с одной стороны, к свежему воздуху, но еще это приводит к сильному ветру", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в среду, четверг и пятницу днем в Москве прогнозируется 6-8 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 7-12 градусов тепла.

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Россия
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