Эксперты: строительство юго-восточной хорды в Москве не приведет к радиационной опасности

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Строительные работы в районе возводимой в Москве транспортной юго-восточной хорды, не приведут к возникновению радиационных угроз для проживающих рядом людей, говорится в подготовленном специалистами Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ) исследовании, которое опубликовано как препринт на сайте ИБРАЭ во вторник.

Ученые РАН отмечают, что выполнили экспертный анализ ситуации в конце 2019 года, "реагируя на общественную обеспокоенность по поводу возможного ухудшения радиационной ситуации при строительстве автотрассы".

"Уже первые результаты не давали оснований для серьезного беспокойства. Для проверки этого предварительного вывода было проведено ограниченное количество измерений, взяты пробы грунта, выполнены необходимые расчеты. Дозы облучения населения оценивались для разных вариантов развития событий: сохранение участка радиационного загрязнения в случае отмены строительства, проведение строительных работ без изъятия и строительство с удалением загрязненных материалов. Ни один из рассмотренных сценариев не несет каких-либо угроз проживающим поблизости людям", - говорится в докладе.

Опасность преувеличена

Ученые отмечают, что во всех случаях прогнозируемые среднегодовые дозы облучения жителей на несколько математических порядков меньше основного предела дозы для населения.

"Даже при мало реалистичном сценарии ветрового разноса всего загрязненного грунта ожидаемые дозы для населения сопоставимы с повседневным облучением москвичей от техногенно измененного фона, в 200 раз меньше средней дозы от медицинских источников и в 600 раз меньше дозы от природного фона в Москве", - говорится в докладе.

Проблемы с радиацией не угрожают и рабочим, которые будут трудиться на возведении автотрассы. "Если строительные работы будут проводиться в течение месяца, облучение работников также будет находиться в области пренебрежимо малых доз", - считают авторы доклада.

В заключении специалисты ИБРАЭ отмечают, что работы по очистке и реабилитации загрязненных радиацией участков не приведут к снижению уровня радиационной безопасности жителей Москворечья. "В то же время они позволят очистить город от мусора, в данном случае радиоактивного", - считают ученые РАН.