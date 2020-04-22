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Пандемия коронавируса нового типа

ИВЛ в больнице в Коммунарке проводили 51 заразившемуся коронавирусом

Главврач Денис Проценко сообщил, что респираторную терапию продолжают для 25 из них

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 50 пациентов с подозрением на коронавирус были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московском медицинском центре для больных с COVID-19 в Коммунарке (Новомосковский административный округ). Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook в среду.

"51 пациенту проводили ИВЛ. Из них троих удалось отлучить и перевести в палату, 25 продолжаем респираторную терапию", - говорится в сообщении.

Также главврач отметил, что для точной статистики по исходам больных на ИВЛ необходимо время.

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Больничный комплекс в Коммунарке - один из крупнейших современных клиник в нашей стране. Особое внимание здесь уделено комфорту пациентов. Оборудованы маломестные палаты с большими окнами, высокими потолками и санузлами, приспособленными для доступа маломобильных граждан.

До 1 мая все жители столицы, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу. С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

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