ИВЛ в больнице в Коммунарке проводили 51 заразившемуся коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 50 пациентов с подозрением на коронавирус были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московском медицинском центре для больных с COVID-19 в Коммунарке (Новомосковский административный округ). Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook в среду.

"51 пациенту проводили ИВЛ. Из них троих удалось отлучить и перевести в палату, 25 продолжаем респираторную терапию", - говорится в сообщении.

Также главврач отметил, что для точной статистики по исходам больных на ИВЛ необходимо время.