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В Москве ожидаются сильный ветер и небольшие осадки

В столице объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками ожидается в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 6 до 8 градусов тепла, ночью возможны заморозки до 2 градусов. В Подмосковье от 4 до 9 градусов тепла, в ночные часы температура опустится до минус 5 градусов.

Северный и северо-западный ветер составит 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 20 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 мск четверга.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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