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Пандемия коронавируса нового типа

Около 5,2 тыс. борющихся с коронавирусом медиков размещают в отелях Москвы

Для них предусмотрено питание и бесплатные парковочные места

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 3,2 тыс. медиков, которые работают в коронавирусных стационарах, разместили в столичных гостиницах, еще около 2 тыс. готовятся к заселению. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Москомтуризма.

Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля. Планируется, что в программе временного расселения медицинских работников примут участие порядка 20 городских гостиниц и несколько служб такси.

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"Номерной фонд столичных гостиниц, где предусмотрено расселение медперсонала, сегодня составляет порядка 9,4 тыс. номеров. Причем уже проживают в гостиницах около 3,2 тыс. врачей, а порядка 2 тыс. распределены и готовятся к заселению", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета.

Проживающие в гостиницах медработники будут обеспечены максимально комфортными условиями для отдыха и восстановления, включая двухразовое питание (завтрак и ужин), услуги прачечных и другие. Кроме того, для размещения медработников московские отели провели необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима. По возможности расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы.

Помощь врачам и бизнесу

"Есть отели, которые предоставляют это на безвозмездной основе, а есть на возмездной основе. Если говорить о возмездной основе, то все равно это маленький "ручеек" тех денег, который дает возможность отелю существовать и понимать, что он какое-то время сможет после коронавируса продолжать свою работу. Иначе получается, что его необходимо законсервировать, что тоже стоит денег, а потом заново набирать персонал. Так хоть они сохраняют сотрудников, и даже если хватает только на зарплату, все равно очень хорошо", - сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Ранее руководитель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева сообщила, что гостиницы предоставляют столичным властям скидку до 60% на размещение медиков, борющихся с коронавирусом, и услуги для них. Некоторые отельеры участвуют в данной программе бесплатно.

"Если рассуждать с человеческой точки зрения, в этом случае, конечно, врачам легче находиться в отеле. Так как они находятся на передовой, могут заразиться, заразить семью, да и времени нет на родных, когда они приезжают домой со смены. <...> Также есть проблема, что если люди работают на "переднем крае", то [встает] вопрос подготовки отеля к другим гостям, а это большая работа. Дезинфекция отеля - затратная и серьезная история. Но отель выбирает, так сказать, что ему более выгодно", - сказал Бухаров.

По его мнению, отель проще законсервировать, тем более если он собственный, а не арендованное помещение. При этом можно и договориться с арендодателями, затем повесить замок и сократить издержки. Бухаров подчеркнул, что каждый отельер выбирает стратегию своего сегодняшнего существования и дальнейшего выхода из кризиса сам, и те отели, которые согласились помочь в размещении медиков, по его словам, делают доброе дело.

"Если в этом была потребность и бизнес откликнулся на это, в большей степени это участие в общей беде. Вряд ли идет разговор, что это зарабатывание денег, что это большие и серьезные деньги, <...> бюджеты в любом случае ограничены. Думаю, что это жест доброй воли и участие в добром деле, по-человечески. От вируса все устали, чем быстрее это закончится, какими бы силами это ни было, тем будет легче. В любом случае, будет огромный путь, который придется пройти гостиничному бизнесу, чтобы прийти к прошлой жизни", - добавил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.

Комфортные номера и питание

"Такая поддержка, безусловно, необходима, потому что ситуация сложная, особенно для врачей, которые тяжело работают не совсем в нормальных условиях, непривычных для них. Все боятся за своих близких, не у всех есть десятикомнатные квартиры, люди приезжают с работы из небезопасного места. Надо помочь. Размещаются в одноместных номерах, мы предоставляем для них питание в формате рум-сервиса, дабы оградить свой персонал, минимизировать количество контактов с медиками: в одноразовой посуде мы это все поднимаем им в номера, не заходим, оставляем на столиках перед номером и так же забираем", - сказала гендиректор отеля "Azimut Олимпик" Светлана Михалевская.

Она добавила, что также для врачей, лечащих больных коронавирусом, предоставлены бесплатные парковочные места. Кроме того, отель оказывает услугу по стирке униформы медиков и их личных вещей. "Нет ограничений по времени, мы готовы предоставлять номера, пока это будет необходимо", - добавила Михалевская.

Гендиректор отеля Hilton Moscow Leningradskaya Сергей Иванов выразил уверенность, что решение о размещении врачей в гостиницах абсолютно правильное, так как многие из них являются жителями других регионов и городов, они не могут после смены ехать к своим знакомым и родственникам в целях их безопасности. "Безусловно, здесь для правильной логистики должно быть единое размещение, и по сути мы работаем централизованно, через комитет по туризму получаем списки [врачей]. Это упрощает перемещение по городу, упрощает им жизнь", - сказал он.

По его словам, требования по безопасности в отеле соблюдаются как для персонала гостиницы, так и для врачей. "В целом это правильное начинание, без поддержки отелей и правительства этот проект было бы провернуть невозможно", - сказал Иванов, уточнив, что медикам предоставлены номера делюкс и обеспечено двухразовое питание.

Вынужденная изоляция

"Есть в этом необходимость, так как должна быть изоляция, мы непосредственно контактируем с больными, носителями коронавирусной инфекции. Лучше жить в далеке от родных и близких, не подвергая их жизни опасности. Условия размещения очень хорошие, комфортные, питание предоставляют. Скорее всего, весь май придется работать в таких условиях", - сообщил ТАСС врач-хирург ГКБ № 31 Михаил Степнов.

Как добавил врач-хирург высшей категории и онколог Роман Плахов, он с коллегами из ГКБ № 31 переехал в гостиницу после первого же дежурства в коронавирусном стационаре. По его словам, помимо завтрака или ужина в отеле, врачей обеспечивают трехразовым питанием в здании клиники во время дежурства.

"Необходимая мера, чтобы не нести риск инфекции своим семьям. Мы в зоне повышенного риска, так как мы непосредственно контактируем с больными. Это абсолютно оправданно", - заключил Плахов.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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