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Сотня лучших картин "Союзмультфильма" теперь доступна на сайте "#Москвастобой"

На сайте также представлены авторские короткометражки

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" присоединилась к проекту "#Москвастобой". Теперь в специальном разделе на сайте проекта все желающие могут посмотреть 100 лучших мультфильмов студии, сообщили ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

"Вынужденное нахождение дома - непростое испытание не только для взрослых, но и для детей. Раздел "Союзмультфильма" поможет родителям разнообразить день ребенка. А когда есть время, можно посмотреть мультфильмы вместе и самим в который раз понаблюдать за приключениями любимых персонажей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Сейчас в разделе "Дома с Союзмультфильмом" на сайте проекта доступны две подборки. Первая представляет собой 100 лучших мультфильмов студии, собранных специалистами отдела культурных проектов "Союзмультфильма". Сюда вошли, в частности, "Винни пух", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Простоквашино" и многие другие.

"Вторая подборка под названием "Союзмульткарантин" - это марафон авторского короткометражного кино, включающий веселые и поучительные детские короткометражки, а также художественные анимационные картины, которые будут интересны и взрослым. Всего их - более 60", - говорится в сообщении.

#Москвастобой - это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, запущенная Комитетом по туризму города Москвы, благодаря которой каждый может не выходя из дома посетить экскурсии, послушать лекции, посмотреть театральные постановки, кулинарные мастер-классы, модные показы.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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