В метро не наблюдается очередей с начала действия автоматического контроля пропусков

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Скоплений пассажиров в московском метро в среду утром, когда в столице начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, не зафиксировано. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"С сегодняшнего дня начала работу автоматизированная система контроля пропусков. Скоплений пассажиров в метро не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Автоматизированный контроль наличия цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте заработал в Московском регионе со среды. Пропускной режим, направленный на профилактику распространения коронавируса, введен указом мэра столицы Сергея Собянина и постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Чтобы совершить поездку на наземном общественном транспорте или метро, теперь необходимо иметь карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальную карту москвича или жителя Подмосковья. Номера этих карт должны быть внесены в цифровой пропуск через специальный раздел на официальном сайте мэра Москвы nedoma.mos.ru, а для жителей Подмосковья - через соответствующий раздел на сайте госуслуг или мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Турникеты при входе в подземку или валидаторы в автобусе, троллейбусе или трамвае считают информацию и пропустят пассажира. В столичной мэрии подчеркивают, что внести данные о карте нужно не позднее, чем за пять часов до поездки.