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Аномальный холод продлится в Москве до конца рабочей недели

В среду, четверг и пятницу днем в столице прогнозируется 6-8 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 7-12 градусов тепла
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Аномальная температура на 3-4 градуса ниже нормы прогнозируется в Москве до конца рабочей недели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На удивление однородная погода. Температура будет ниже нормы до конца недели. Ночные температуры около ноля, в ночь на четверг и вовсе отрицательные, а днем 6-8 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в этот период будет ниже нормы на 3-4 градуса.

"Только к выходным температура начнется приближаться к норме", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в среду, четверг и пятницу днем в Москве прогнозируется 6-8 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 7-12 градусов тепла.

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