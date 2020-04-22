Более 400 человек с коронавирусом остаются на лечении в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 400 пациентов с подтвержденным коронавирусом на сегодняшний день проходят лечение в московской больнице в Коммунарке. Об этом сообщил в среду главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

"22 апреля (52-й день). Состоит на лечении 604 пациента, из них с диагнозом "пневмония" 584 (97%), COVID-подтвержденные - 430 (71%)", - написал он.

Проценко уточнил, что в реанимации находятся 56 человек, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26 (4% от общего числа пациентов, 46% от числа больных в реанимации). За сутки в медцентр поступило 107 новых пациентов, выписано 56.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. В Москве, по данным на 21 апреля, было зафиксировано 3 083 новых случая заражения коронавирусом. Всего в столице 29 тыс. 433 зараженных.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.