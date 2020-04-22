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В МЧС предупредили москвичей об усилении ветра до 20 м/с в ближайшее время

МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Усиление северного ветра с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 часа 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15-20 м/с", - сказали в главке.

В связи с этим в МЧС рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям стоит парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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