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ВДНХ в Москве проведет онлайн-встречи по случаю Всемирного дня книг

Трансляции будут доступны в социальных сетях и на официальном YouTube-канале

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ВДНХ в Москве 23 апреля - во Всемирный день книг и авторского права - проведет литературные онлайн-встречи. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

Трансляцию можно посмотреть в группе ВДНХ в социальной сети "Одноклассники". Встречи подготовлены центром славянской письменности "Слово" и центром океанографии и морской биологии "Москвариум".

"В 12:00 на официальном YouTube-канале и на страницах в социальных сетях "Москвариума" состоится встреча с детским писателем Анной Гончаровой, автором более двухсот сказок. Она представит зрителям свою новую книгу "Еня и Еля в гостях у Москвы" для детей младшего школьного возраста, а также прочитает сказку "Подводный мир", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 19:00 экскурсовод центра славянской письменности "Слово" Дмитрий Тараторин прочтет копии текстов из Ефросиньевского сборника, которые были составлены монахом Кирилло-Белозерского монастыря Ефросином в конце XV века, и прокомментирует их. "Зрители узнают, как наши предки воспринимали события Куликовской битвы и с какими проблемами сталкивались в семейной жизни", - отмечается в сообщении.

Всемирный день книги и авторского права отмечается 23 апреля ежегодно начиная с 1996 года. Праздник был учрежден в 1995 году в Париже на Генеральной конференции ЮНЕСКО.

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