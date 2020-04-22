Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 210 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 210 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2 267. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики", - сказала Ракова.

По ее словам, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом, в том числе в США, Германии, Китае и других странах.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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