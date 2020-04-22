Сервис "Яндекс.Лавка" начал доставлять москвичам на дом карты "Тройка"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Лавка" начал осуществлять доставку на дом жителям Москвы электронных транспортных карт "Тройка". Залоговая стоимость карты по-прежнему будет составлять 50 рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"С сегодняшнего дня заработала бесплатная доставка карты "Тройка" через "Яндекс.Лавку". Для пользователей доступны карты "Тройка" номиналом в 50, 125, 300, 500 и 700 рублей. Залоговая стоимость карты "Тройка" останется прежней - 50 рублей ", - сказали в пресс-службе.

Заказ можно сделать через приложения "Яндекс.Еда", "Яндекс.Такси" или на сайте eda.yandex. Если рядом с пользователем есть "Лавка", заказ доставят за 15 минут. "В расширенной зоне доставки водитель привезет карту за 30 минут при условии наполнения минимальной корзины. Если пользователь находится вне зоны доставки, он может обратиться на горячую линию Московского транспорта по короткому номеру 3210 (для мобильных телефонов) для получения консультации", - добавили в пресс-службе.

В соответствии с указом мэра Москвы проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.