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Пандемия коронавируса нового типа

Больница №52 в Москве с февраля приняла более 750 пациентов с подозрением на коронавирус

Всего для больных подготовлено 888 коек в изолированных боксах, включая 98 в отделениях реанимации

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Городская клиническая больница №52 в Москве, четыре корпуса которой были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом, с конца февраля приняла уже около 750 пациентов, сообщил в среду оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Порядка 750 пациентов приняли четыре корпуса городской клинической больницы №52, перепрофилированные для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего для больных подготовлено 888 коек в изолированных боксах, включая 98 в отделениях реанимации", - говорится в сообщении.

Как отметила главврач больницы Марьяна Лысенко, слова которой приводятся в сообщении, с конца февраля пациенты с пневмонией различной этиологии получают в больнице помощь ведущих терапевтов, пульмонологов и анестезиологов-реаниматологов. Палаты представляют собой изолированные боксы, между корпусами для транспортировки пациентов возведен закрытый переход, а койки стационара и реанимации оснащены консолями для подачи кислорода. Больница располагает аппаратами искусственной вентиляции легких и командой врачей-анестезиологов-реаниматологов, имеющих большой опыт в области лечения тяжелой легочной патологии. Все исследования проводятся на месте - подготовлены кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии, компьютерный томограф и рентген.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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