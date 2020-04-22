Около 2,5 тыс. пар сыграют свадьбу в Москве в первую неделю Пасхи

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московские отделы ЗАГС в первую неделю Пасхи проведут церемонии регистрации браков для 2,5 тыс. пар. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе управлении ЗАГС Москвы.

"Особой популярностью у молодоженов для регистрации брака пользуется Красная горка и первая неделя после Пасхи. Есть примета, что браки, заключенные в этот праздник, будут крепкими и счастливыми. В первую неделю после Пасхи, накануне Красной горки, планируется зарегистрировать около 2,5 тыс. пар", - пояснили в пресс-службе. На Красную горку (так называется первое воскресенье после Пасхи, в этом году - 26 апреля) будут работать Дворцы бракосочетания №1 и №3. По словам специалистов, молодожены постепенно переносят регистрации браков с этих дней, и в эти учреждения на данный момент подано около 80 заявлений.

"Все регистрации брака на Красную горку будут проходить только в неторжественной обстановке без присутствия гостей с соблюдением всех эпидемиологических мер. Молодожены, несмотря на отсутствие торжественной обстановки и гостей в это время, выглядят воодушевленно и стараются сделать запоминающимся их день бракосочетания", - уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, некоторые пары ведут прямые трансляции в социальных сетях и видеоконференции с близкими и друзьями. Также молодожены соблюдают меры безопасности и приходят в ЗАГС в креативных масках, соответствующих выбранному платью или костюму.

Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты профилактические меры. Специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами.