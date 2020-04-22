В Москве около 30% пар в апреле перенесли свадьбы из-за пандемии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 30% пар в Москве, подавших заявления на заключение брака, в апреле перенесли свадьбы на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

По словам специалистов, апрель и март - популярные месяцы для заключения браков: в марте 2019 года их было более 5,6 тыс., в апреле - более 5,1 тыс. На апрель 2020 года пришлись основные ограничения для жителей Москвы, связанные с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Ряд мер коснулся работы отделов ЗАГС: торжественные регистрации заключения брака, а также регистрации брака на новых площадках приостановлены до особого распоряжения. Регистрация проводится только в отделах ЗАГС в неторжественной обстановке в присутствии молодоженов и без гостей.

"С 1 по 19 апреля во Дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано более 2,5 тыс. заявлений, но около 30% влюбленных предпочли перенести свадьбы на более поздние даты из-за эпидемиологической ситуации. В основном пары переносят церемонии на лето или осень", - рассказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что провести церемонии в онлайн-формате невозможно, поскольку это не предусмотрено законодательством, но подать заявление о переносе даты свадьбы онлайн можно. "Необязательно посещать отделение ЗАГС, необходимо просто заполнить заявление о переносе даты и отправить на нашу электронную почту. Госпошлину повторно оплачивать не придется. Бланк заявления о переносе даты регистрации брака можно найти на странице управления ЗАГС Москвы на портале mos.ru", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, по данным управления, в апреле 2020 года значительно уменьшилось количество расторгнутых браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В 2019 году за первые три недели апреля было более 2,7 тыс. регистраций расторжения брака, в этом году - на 70% меньше", - отметили в пресс-службе.

Для безопасности работников и посетителей во всех дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС регулярно проводится дезинфекцию помещений. Ежедневно сотрудникам измеряют температуру, если она повышена, то к работе их не допускают, как и тех, у кого есть признаки респираторных заболеваний. Запрещен вход и посетителям с высокой температурой. "Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами", - добавили в пресс-службе.