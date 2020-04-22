Штормовой ветер в Москве 22 апреля продлится до вечера

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Штормовой ветер с порывами до 23 м/с продлится в Москве до вечера среды. Усиленный ветровой режим сохранится и 23 апреля, но с порывами до 18 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По данным центрального управления Росгидромета, в Москве усиление ветра может достигать 18-23 м/с с 12:00 до 17:00. Это уже штормовое предупреждение, и очень опасно", - сказал он.

Вильфанд отметил, что ночью 23 апреля ветер стихнет, но днем горожан ждет очередное усиление до 18 м/с. "В последующем ветер значительно ослабеет", - уточнил он.