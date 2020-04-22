Около 600 человек пытались проехать в транспорте Москвы без пропуска утром 22 апреля

"Утром 22 апреля около 500 человек пытались пройти в метро без пропуска. Еще у 100 пассажиров пропуск был, но не была привязана транспортная карта, пройти они также не смогли. Наша система автоматического контроля на станциях метро позволяет в автоматическом режиме видеть, сколько людей приходят без пропуска, и контролировать соблюдение социальной дистанции", - сказал Ликсутов. Заммэра добавил, что еще около 100 пассажиров передвигались без пропуска на наземном транспорте.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 600 человек утром 22 апреля пытались пройти в метро или проехать на наземном транспорте в Москве без пропуска. Об этом сообщил в среду ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Мы проводим выборочный контроль на наземных видах транспорта, было проверено около 70 тыс. пассажиров. Без пропусков было около 100 пассажиров. ГКУ "Организатор перевозок" принимает меры административного характера к тем людям, у кого вообще нет пропусков", - добавил он.

Ликсутов также напомнил, что при получении пропуска необходимо указывать номер своей транспортной карты и еще раз проверять пропуск перед поездкой. "Просим всех пассажиров, кто планирует передвигаться на городском транспорте, обязательно получать пропуск и заранее проверять привязку вашей транспортной карты к пропуску на портале mos.ru", - заключил Ликсутов.

Личный транспорт

Также заммэра отметил, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом на 9 утра были выявлены 5,6 тыс. машин, передвигавшихся без верификации в автоматизированной системе Москвы и области. "Утром 22 апреля в Москве было зафиксировано около 5,6 тыс. автомобилей без цифровых пропусков. Ко всем этим автомобилистам будут применены меры административного характера. Сейчас мы совместно с органами полиции выясняем, есть ли у этих людей ограничения от врачей на передвижение по Москве и области", - сказал заммэра.

Он также напомнил, что при получении пропуска необходимо указывать номер личного автомобиля. "Уже 3,7 млн автомобилистов указали номера своих автомобилей в автоматизированной системе Москвы и области. Просим всех, у кого есть пропуск и кто планирует передвигаться по городу на личном автомобиле, привязать данные вашей машины к электронному пропуску, а перед поездкой еще раз убедиться, что все в порядке - пропуск действителен и автомобиль привязан", - указал Ликсутов.

О пропусках

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.