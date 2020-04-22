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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве две трети умерших из-за коронавируса пациентов вовремя не обратились к врачу

Власти столицы рекомендуют жителям не заниматься самолечением при симптомах ОРВИ, а сразу обращаться за помощью к специалистам

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Две трети умерших пациентов с коронавирусом в Москве не обратились к медикам на ранней стадии заболевания. Власти столицы просят жителей не заниматься самолечением при симптомах ОРВИ, а сразу отправляться за помощью специалистов, заявил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

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В Москве за сутки подтверждено 2 548 новых случаев заражения. Всего в городе зафиксировали 31 981 случай, умер 261 пациент, выздоровели 2 267 человек.

"Коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией. Даже незначительные на первый взгляд симптомы (кашель, насморк, повышение температуры и другие) могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ухудшение состояния до крайне тяжелого при коронавирусе в большинстве случаев происходит резко, на пятый-восьмой день после заражения, и требует немедленной госпитализации.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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