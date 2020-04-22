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Пандемия коронавируса нового типа

Всех пациентов с ОРВИ в Москве будут наблюдать дистанционно

В департаменте здравоохранения столицы отметили, что сейчас все случаи проявления ОРВИ в Москве считаются основанием для подозрения на коронавирус

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Врачи будут наблюдать за состоянием пациентов с ОРВИ на домашнем лечении дистанционно, как и тех, у кого подтвержден коронавирус в легкой форме, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

"Всем пациентам с ОРВИ будет обеспечено дистанционное наблюдение", - говорится в сообщении. Отмечается, что все случаи проявления ОРВИ в Москве считаются основанием для подозрения на коронавирус, так как симптомы сложно различить в самом начале.

Москва начиная с февраля планомерно наращивала мощности амбулаторной службы. К работе были привлечены молодые специалисты-ординаторы. Поэтому к дополнительной нагрузке в связи с принятым решением система здравоохранения Москвы готова.

"Врачи будут вести динамическое наблюдение пациента в ежедневном режиме по телефону, в случае ухудшения состояния - оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации", - поясняется в материале.

При подозрении на развитие пневмонии пациентов направят в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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