Коммунальщики Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с сильным ветром, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, сегодня в столичном регионе до 21:00 мск ожидается усиление ветра с порывами до 23 м/сек. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", - сказал Бирюков.

Он отметил, что приняты меры по защите жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций от порывов ветра. Аварийные бригады при необходимости готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев, рекламных конструкций.

"Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - добавил заммэра.