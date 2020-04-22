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В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве в ближайшее время

Порывы ветра могут достигать 23 м/с

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении северного ветра с порывами до 23 м/с в ближайшие часы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 мск до 17:00 мск 22 апреля в Москве ожидается очень сильный северный ветер с порывами до 18-23 м/с", - сказали ТАСС в главке.

В ГУ МЧС столицы в связи с этим призвали пешеходов, находящихся на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Водителям советуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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Россия
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