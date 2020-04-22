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Пандемия коронавируса нового типа

В изоляторах Москвы сократили число содержащихся в камерах

В полиции сообщили, что в целях профилактики коронавируса специальные службы постоянно проводят дезинфекцию камер изоляторов временного содержания

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минимизировано число содержащихся в московских изоляторах временного содержания (ИВС) из-за коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России по Москве, отвечая на соответствующий запрос

"В настоящее время, содержание подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту, минимизировано. Все посещения указанной категории лиц проходят при наличии у граждан масок, перчаток и бахил", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в целях профилактики коронавируса специальные службы постоянно проводят дезинфекцию камер ИВС, а медики регулярно проверяют состояние здоровья содержащихся в них людей. "В случае выявления у них первоначальных признаков инфекционных заболеваний, будут применяться меры по незамедлительному изолированию и госпитализации их в соответствующие медицинские учреждения", - подчеркнули в главке.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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