Резидент московской ОЭЗ укомплектует 1,2 тыс. реанимобилей для российских регионов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Медплант" поставит в клиники и автомобили скорой медицинской помощи в регионах России аппараты для поддержания работы дыхательной системы, распираторы, пульсоксиметры, шприцевые дозаторы и капнометры, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции обеспечивается полное оснащение не только больниц, но и машин экстренной медицинской помощи. До июня производитель особой экономической зоны укомплектует 1,2 тыс. реанимобилей для всех российских регионов. Необходимая медицинская техника также поступит и на Московскую станцию скорой медицинской помощи им. Пучкова", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что "Медплант" занимается оснащением машин экстренной медицинской помощи 20 лет, с марта компания вдвое увеличила объемы производства.

"Медплант" получил статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" в 2018 году. Компания производит широкую линейку современных портативных инновационных импортозамещающих медицинских изделий. Приборы компании также широко используются во многих лечебных учреждениях, в службах МЧС, Росгвардии, медицине катастроф и в Вооруженных силах РФ. Продукцией "Медпланта" оснащены более 20 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи во всех регионах России и странах ближнего зарубежья.