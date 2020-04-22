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Пандемия коронавируса нового типа

Госпиталь МВД России в Москве готов принимать пациентов с подтвержденным коронавирусом

Пациенты ранее проходившие лечение в госпитале, переведены в другие медицинские организации ведомства

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госпиталь МВД России в Москве перепрофилирован и готов принимать пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"Клинический госпиталь ФКУЗ "МСЧ МВД России по Москве" полностью готов к приему новых пациентов. В соответствии с постановлением правительства РФ <...> лечебное учреждение перепрофилировано на оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на нее", - сказала она.

Волк отметила, что сотрудники и пенсионеры МВД России, ранее проходившие лечение в госпитале, переведены в другие медицинские организации ведомства.

По словам начальника госпиталя полковника внутренней службы Сергея Менделя, в целях поддержания высокого качества диагностических и лечебных процедур организовано дополнительное оснащение отделений современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, а также необходимыми медикаментами. Врачи и средний медицинский персонал прошли переподготовку, они в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, оборудован санитарный пропускник.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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