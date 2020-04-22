{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 5 тыс. пользователей посетили онлайн-марафон "День наследия - 2020"

Трансляция длилась 12 часов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. слушателей присоединились к трансляциям виртуальных экскурсий и лекций во время онлайн-марафона "День наследия - 2020", который состоялся 18 апреля в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Формат виртуального старта Дней исторического и культурного наследия, действительно, оправдал себя. За время 12-часовой трансляции к нам присоединились больше 5 тыс. слушателей. Отдельным мероприятием стал первый интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код", в котором приняли участие около 3 тыс. человек. В рамках диктанта нужно было ответить на 40 вопросов, которые были подготовлены Мосгорнаследием совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.

Ведущим онлайн-марафона стал журналист и автор документальных фильмов и передач о Москве Владимир Раевский. Он связывался по видеозвонку с российскими и международными экспертами в области истории архитектуры и реставрации. Самой популярной частью марафона стали виртуальные экскурсии в особняк Зинаиды Морозовой (дом приемов МИД) и в особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке. Зрители не только слушали гида, но и активно дискутировали в комментариях к трансляции, отметила пресс-служба.

Кроме этого, с 20 апреля ежедневно можно в режиме реального времени слушать интересные лекции, участвовать в мастер-классах, виртуальных квестах и флешмобах. Анонсы и расписание будущих онлайн-мероприятий будут ежедневно обновляться на официальных страницах Мосгорнаследия в социальных сетях и на странице "Узнай Москву". Планируется, что после отмены режима повышенной готовности программа Дней исторического и культурного наследия будет проходить в течение всего года и охватит все районы Москвы. Также в столице продолжается прием заявок на участие в новом экскурсионном проекте "Стань гидом своего района".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт: девелоперы потеряли до 7 млрд рублей из-за простоя строек в Московском регионе
Кроме того, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса отметил, что около 60 застройщиков могут объявить о банкротстве уже до конца текущего года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС