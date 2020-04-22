Более 5 тыс. пользователей посетили онлайн-марафон "День наследия - 2020"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. слушателей присоединились к трансляциям виртуальных экскурсий и лекций во время онлайн-марафона "День наследия - 2020", который состоялся 18 апреля в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Формат виртуального старта Дней исторического и культурного наследия, действительно, оправдал себя. За время 12-часовой трансляции к нам присоединились больше 5 тыс. слушателей. Отдельным мероприятием стал первый интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код", в котором приняли участие около 3 тыс. человек. В рамках диктанта нужно было ответить на 40 вопросов, которые были подготовлены Мосгорнаследием совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.

Ведущим онлайн-марафона стал журналист и автор документальных фильмов и передач о Москве Владимир Раевский. Он связывался по видеозвонку с российскими и международными экспертами в области истории архитектуры и реставрации. Самой популярной частью марафона стали виртуальные экскурсии в особняк Зинаиды Морозовой (дом приемов МИД) и в особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке. Зрители не только слушали гида, но и активно дискутировали в комментариях к трансляции, отметила пресс-служба.

Кроме этого, с 20 апреля ежедневно можно в режиме реального времени слушать интересные лекции, участвовать в мастер-классах, виртуальных квестах и флешмобах. Анонсы и расписание будущих онлайн-мероприятий будут ежедневно обновляться на официальных страницах Мосгорнаследия в социальных сетях и на странице "Узнай Москву". Планируется, что после отмены режима повышенной готовности программа Дней исторического и культурного наследия будет проходить в течение всего года и охватит все районы Москвы. Также в столице продолжается прием заявок на участие в новом экскурсионном проекте "Стань гидом своего района".