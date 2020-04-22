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Пандемия коронавируса нового типа

Половина нотариальных контор Москвы не остановила работу из-за коронавируса

Сейчас в столице работают 383 дежурные нотариальные конторы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более половины нотариальных контор Москвы продолжают работать в дежурном режиме в условиях пандемии. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

"На данный момент в Москве работают 383 дежурные нотариальные конторы. Всего в столице осуществляют деятельность около 700 нотариусов, то есть более половины нотариальных контор продолжают работать, так что жители столицы не испытывают трудностей с получением нотариальной помощи", - рассказали в пресс-службе.

С введением ограничительных мер Федеральной нотариальной палатой было принято решение об организации деятельности в режиме "дежурных нотариальных контор", чтобы нотариат мог продолжать работу и обеспечивать гражданам и бизнесу возможность решения срочных правовых вопросов. В палате пояснили, что количество дежурных контор определяется в соответствии с решением правления Московской городской нотариальной палаты. В частности, учитывается невозможность осуществления деятельности нотариусом старше 65 лет и другие факторы, имеющие прямое отношение к обеспечению безопасности граждан и сотрудников контор.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент "с учетом мер самоизоляции и значительного снижения количества обращений граждан действующего числа нотариальных контор более чем достаточно". Нотариусы соблюдают все рекомендации по необходимым санитарным нормам и социальному дистанцированию, организуют свою работу так, чтобы защитить посетителей от риска заражения. Чтобы не допускать скопления клиентов, прием в нотариальных конторах ведется по предварительной записи.

Особый статус

В палате также напомнили, что нотариальные конторы никогда не значились в списке организаций, чья деятельность была приостановлена из-за пандемии в силу того, что нотариат имеет особый статус - он наделен публично-правовой функцией по обеспечению квалифицированной юридической помощью от имени государства. Ранее нотариусы и их помощники уже были официально включены в перечень лиц, имеющих право передвигаться по Москве в период ограничительных мер без специального цифрового пропуска, что де-факто и де-юре свидетельствовало об отсутствии ограничений на деятельность нотариальных контор.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 апреля 2020 года в части внесения изменений в пункт 15 приложения 3 вносятся уточнения в соответствующий пункт, тем самым подчеркивается, что нотариальная деятельность является особой публично-правовой функцией по обеспечению граждан и бизнеса квалифицированной правовой помощью.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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