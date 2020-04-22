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Движение на улице 1905 года в Москве перекрыто из-за повреждения дорожных указателей

Госавтоинспекция призвала водителей выбирать альтернативные пути объезда

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на улице 1905 года в центре Москвы перекрыто из-за повреждения дорожных указателей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Сегодня около 15:00 на улице 1905 года в районе дома номер 16 над проезжей частью произошло наклонение конструкции, на которой расположены указатели дорог. В настоящее время сотрудниками ГИБДД движение транспорта в оба направления полностью перекрыто", - сказали в пресс-службе.

В Госавтоинспекции призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении в городе северного ветра с порывами до 23 метров в секунду. В настоящее время в результате сильного ветра повалено около десяти деревьев в столице, повреждены несколько машин.

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