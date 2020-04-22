В Москве за сутки выявили 48 случаев нарушения режима самоизоляции

"Техническими средствами фото- и видеофиксации за прошедшие сутки было установлено 48 нарушений режима самоизоляции, это граждане, больные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих", - сказал Данчиков.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. В Москве установили 48 нарушений режима самоизоляции за последние сутки, все нарушители оштрафованы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Уточняется, что всем нарушителям оформили штраф. Заболевших принудительно доставили в обсерваторы в Царицыно, Крылатском и на Можайском шоссе, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 208 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 35 до 50 лет.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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