В Москве за сутки выявили 48 случаев нарушения режима самоизоляции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. В Москве установили 48 нарушений режима самоизоляции за последние сутки, все нарушители оштрафованы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
"Техническими средствами фото- и видеофиксации за прошедшие сутки было установлено 48 нарушений режима самоизоляции, это граждане, больные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих", - сказал Данчиков.
Уточняется, что всем нарушителям оформили штраф. Заболевших принудительно доставили в обсерваторы в Царицыно, Крылатском и на Можайском шоссе, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.
Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 208 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 35 до 50 лет.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
В новость были внесены изменения (16:39 время мск) — добавлены подробности по тексту.