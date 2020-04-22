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Штормовой ветер в Москве повалил 33 дерева

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, сильный ветер повредил семь автомобилей, пострадавших нет

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Штормовой ветер в среду повалил в Москве 33 дерева, повреждено семь автомобилей, никто не пострадал. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что штормовой ветер с порывами до 23 м/с сохранится в Москве до вечера среды. Ночью 23 апреля ветер стихнет, но днем горожан ждет очередное усиление до 18 м/с.

"По данным на 16:00 мск, в городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра, к счастью, пострадавших нет. Повреждено семь автомобилей", - сказал Бирюков, уточнив, что на месте происшествий работают городские службы, уже распилено и вывезено 18 деревьев.

Он добавил, что из-за штормового ветра городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Спецбригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев, рекламных конструкций.

"Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость, и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - отметил он.

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