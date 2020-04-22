В Москве за сутки составили около 1,4 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции

"За последние сутки в столице за нарушение ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 1,4 тыс. протоколов. Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 20 тыс. протоколов", - сказал он.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции за сутки составили около 1,4 тыс. протоколов в отношении граждан за нахождение на улицах Москвы без оснований во время действия режима самоизоляции. Об этом сообщил в среду начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

Данчиков отметил, что за последнее время среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по городу, установленных указом мэра, сократилось на 25-30%, при этом полиция стала чаще фиксировать случаи, когда родители с детьми или дети старшего возраста без родителей собираются на детских и игровых площадках, а большие группы жителей близлежащих домов собираются на спортивных площадках. По его словам, такие действия значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан.

"Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при активной помощи жителей Москвы, нужно только внимательней отнестись к себе и близким, без крайней необходимости не выходить из дома и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора", - добавил Данчиков.

По его словам, на столичных улицах сегодня работают более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников. Они в ежедневном режиме патрулируют улицы города, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и составляют протоколы об административных правонарушениях при выявлении нарушений установленных санитарных требований.