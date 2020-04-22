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Пандемия коронавируса нового типа

Главный архитектор Москвы проводит бесплатные мастер-классы по акварели онлайн

Занятия будут проводиться до окончания режима самоизоляции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов проводит бесплатные мастер-классы по акварельной живописи в социальных сетях во время действующего в столице режима самоизоляции. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь главного архитектора столицы Мария Ульянова.

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"Вот уже две недели подряд главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов проводит онлайн мастер-классы по акварельному рисунку для всех желающих <...>Темы выбираются специально для соблюдающих самоизоляцию: кадры из кинофильмов, фото из путешествий, домашний интерьер", - сказала Ульянова, добавив, что анонсы занятий можно посмотреть в Facebook и Instagram.

Кузнецов сообщил ТАСС, что бесплатные уроки живописи он будет проводить для всех желающих вплоть до окончания режима самоизоляции в Москве. "Я рисую акварелью, но вы вполне можете использовать другие средства. Я также призываю всех обмениваться результатами - для этого проекта мы с коллегами придумали хэштег #demo_SK, ставьте его к своим работам, потом сделаем нашу дружескую онлайн галерею", - сказал Кузнецов.

Режим самоизоляции для всех москвичей был введен 29 марта в целях борьбы с распространением коронавируса, с 15 апреля в городе действует система электронных пропусков для перемещения на личном и общественном транспорте.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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