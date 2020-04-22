Собянин: Москве могут понадобиться 30 тыс. мест в клиниках для больных с коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что городу могут понадобиться 30 тыс. мест в стационарах для больных с коронавирусом в столице.

"Мы должны были развернуть 12 тыс. коек. На сегодняшний день развернуто 16 тыс., на следующий понедельник 20 [тыс.] коек будет. Мы могли уже на этой неделе разворачивать их, но с учетом динамики заболеваемости мы отложили до понедельника. Это будет уже 20 тыс., в понедельник - вторник это будет уже удвоение к той норме, которую мы для себя наметили. Мы видим, что нам, скорее всего, с огромной вероятностью, понадобятся все 30 [тыс. коек], - это то, что мы максимально можем аккумулировать на территории города", - сказал мэр в среду на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Это притом что даже если сохранятся такие темпы, они некритичные, на первый взгляд, но тем не менее есть", - подчеркнул Собянин.

По его словам, распространение коронавируса в стране носит управляемый характер, а динамика этого распространения за счет уже принятых мер является "сглаженной" по сравнению с США и странами Европы.

"Я бы обратил на другое внимание: динамика сглаженная, но динамика есть. Каждый день мы прирастаем на несколько тысяч граждан, у которых подтвердился диагноз коронавируса. Более того, у нас есть прирост и пневмонийных больных, которые не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ тоже идет рост", - сказал мэр.

По его словам, в Москве за один "сегодняшний день заполнили [пациентами] дополнительно 600 коек", что сопоставимо с ресурсом больницы в Коммунарке. При этом темп, с которым заполняются клиники, сейчас не является критичным, отметил Собянин. "По данным ИЦК (Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом - прим. ТАСС), у нас на сегодняшний день "ковидных" коек [в регионах] занято 24 829 без Москвы, притом что у нас общий план [составляет] около 80 тыс., это примерно 30%. Это означает, что при тех темпах, которые в настоящее время имеются, мы в течение 3-4 недель <...> заполним лимит в 80 тыс. [коек]. <...> Будем надеяться, что в целом дальше будет какое-то замедление этой динамики", - заключил мэр.

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