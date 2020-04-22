{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Росгвардейцы в Москве первыми из силовиков стали получать очки для защиты от коронавируса

Также в ближайшее время защитными очками обеспечат военнослужащих столичного соединения Центрального округа, а также сотрудников и военнослужащих территориальных органов ведомства в субъектах ЦФО

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии, патрулирующие улицы Москвы, начали первыми из силовиков получать специальные очки для защиты от возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по Москве, заступающих на службу по охране общественного порядка наряду с уже имеющимися средствами индивидуальной защиты дополнительно обеспечивают специальными защитными очками", - сказал собеседник агентства.

Также в главке отметили, что в первую очередь защитными очками обеспечены сотрудники подразделений вневедомственной охраны и ОМОН на транспорте. "В ближайшее время защитными очками будут обеспечены военнослужащие столичного соединения Центрального округа, а также сотрудники и военнослужащие территориальных органов ведомства в субъектах ЦФО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве сотрудники Росгвардии по-прежнему выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в штатном режиме. В подразделениях организованы барьерные профилактические мероприятия: личный состав проходит обязательный медицинский осмотр и термометрию, проводится дезинфекция помещений и территорий, а также служебного автотранспорта.

В новость были внесены изменения (19:06 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Центр по испытанию средств индивидуальной защиты от вирусов построят в Москве
Также на базе центра планируется создать высотный полигон, где будут испытывать средства защиты от падения с высоты при проведении монтажных работ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС