Росгвардейцы в Москве первыми из силовиков стали получать очки для защиты от коронавируса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии, патрулирующие улицы Москвы, начали первыми из силовиков получать специальные очки для защиты от возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по Москве, заступающих на службу по охране общественного порядка наряду с уже имеющимися средствами индивидуальной защиты дополнительно обеспечивают специальными защитными очками", - сказал собеседник агентства.

Также в главке отметили, что в первую очередь защитными очками обеспечены сотрудники подразделений вневедомственной охраны и ОМОН на транспорте. "В ближайшее время защитными очками будут обеспечены военнослужащие столичного соединения Центрального округа, а также сотрудники и военнослужащие территориальных органов ведомства в субъектах ЦФО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве сотрудники Росгвардии по-прежнему выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в штатном режиме. В подразделениях организованы барьерные профилактические мероприятия: личный состав проходит обязательный медицинский осмотр и термометрию, проводится дезинфекция помещений и территорий, а также служебного автотранспорта.

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