Полиция передала в суды Москвы за три дня 39 дел за нарушение ограничительных мер

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московские суды с 20 по 22 апреля получили 39 административных материалов в отношении юридических и физических лиц по фактам нарушения правил поведения при режиме повышенной готовности. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В период с 20 по 22 апреля в московские суды поступили новые 39 материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")". Ни один из них пока не рассмотрен, но семь возвращены для устранения недостатков", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что в полицейских материалах вменяется в вину реализация товаров, не включенных в перечень предметов первой необходимости. "Есть случаи составления протоколов в отношении магазинов, не обеспечивших нанесение специальной разметки в помещении магазина", - отметила собеседница агентства.

С 20 по 22 апреля суды Москвы рассмотрели пять ранее поступивших материалов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. "В отношении двух ИП были назначены штрафы в размере 30 тыс. рублей, в отношении трех физлиц - штрафы по 7 тыс. рублей каждому. Согласно последним материалам, трое мужчин находились в общественном месте, на территории ПАО "Радиофизик", игнорируя правила поведения, обязательные для исполнения гражданами при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, установленные постановлением правительства от 02.04.2020 года и другими актами", - сказала Солопова.