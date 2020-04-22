Штормовой ветер в Москве повалил 132 дерева

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Штормовой ветер в среду повалил в Москве 132 дерева, повреждены 26 автомобилей и три опоры рекламных щитов, но никто не пострадал. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что штормовой ветер с порывами до 23 м/с сохранится в Москве до вечера среды. Ночью 23 апреля ветер стихнет, но днем горожан ждет очередное усиление ветра до 18 м/с.

"В городе зафиксировано 132 случая падения деревьев из-за сильного ветра, больше всего - в Восточном и Юго-Восточном административных округах. К счастью, пострадавших нет", - сказал Бирюков. По его словам, в результате падения деревьев повреждены 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов. Сильным порывом ветра в Северо-Восточном административном округе разрушена часть крыши.

"Городскими службами приняты меры по ликвидации этих последствий. Практически все деревья уже убраны, для работы привлекалось более 300 специалистов комплекса городского хозяйства и свыше 90 единиц различной коммунальной техники", - сообщил заммэра.

По словам Бирюкова, из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 м/сек, городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Специальные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций.

Заместитель мэра призвал москвичей быть внимательными на улице. "Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - подчеркнул он.